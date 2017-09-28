Полиция задержала телефонного террориста в Подмосковье

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В Подмосковье полицейские задержали мужчину, который подозревается в ложном сообщении о минировании жилого дома в городе Пушкино. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в ложном сообщении об угрозе взрыва жилого дома в подмосковном городе Пушкино. Об этом сообщает "Русская планета".

По данным полиции, злоумышленник позвонил оператору экстренной службы и сказал ему, что в одном из подъездов дома заложена бомба. На следующий день он повторил звонок. Впоследствии сотрудники полиции и кинологи выяснили, что сообщение о минировании было ложным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Полицейские задержали телефонного террориста. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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