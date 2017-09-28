В Москве мошенникам выдали 500 млн руб. в кредит по чужим документам

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Мошенники похитили из московского банка полмиллиарда рублей, воспользовавшись чужими документами для получения кредитов. Полиция задержала человека, которого подозревают в причастности к совершению преступления. Это учредитель и соучредитель двух неназванных коммерческих организаций. Его отправили под домашний арест.

В Москве задержан мошенник, получивший кредит на 500 миллионов рублей. Он и его сообщники предоставили в банк поддельные документы, передает "МИР24" со ссылкой на МВД.

Злоумышленники действовали от лица пяти физических лиц. Используя документы с ложными сведениями, они получили крупную сумму и потратили ее на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". По подозрению в совершении хищения задержан один человек - учредитель и соучредитель двух коммерческих организаций. Он находится под домашним арестом.

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