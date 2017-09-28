Министр транспорта отменил запланированные поездки из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

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Министр транспорта России Максим Соколов отменил запланированные ранее поездки в регионы из-за ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", сообщила советник главы Минтранса Жанна Терехова. В пятницу министр должен был посетить Мурманскую область.

Министр транспорта России Максим Соколов отменил поездки в регионы из-за ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на советника главы Минтранса Жанну Терехову.

"Министр отменяет запланированные поездки в связи с необходимостью разрешения ситуации с вывозом пассажиров "ВИМ-Авиа", - сказала она.

В пятницу министр должен был посетить Мурманскую область. Накануне президент России Владимир Путин объявил Соколову о неполном служебном соответствии. Глава государства подверг критике критерии министерства, которые не позволили предотвратить кризисную ситуацию вокруг авиакомпании.

С 23 августа рейсы "ВИМ-Авиа" отменяются или отправляются со значительными задержками из-за задолженности перед поставщиками топлива и аэропортами. Против руководства компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, перевозчик продолжал продавать билеты, понимая, что не сможет выполнить рейсы. В рамках расследования задержаны гендиректор и главный бухгалтер компании. Совладельцы "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну.