Макрон намерен приехать в Россию

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Эммануэль Макрон планирует посетить Москву с ответным визитом. Даты пока неизвестны, поездка согласовывается, сообщили в посольстве Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Москву. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на РИА Новости. Как рассказали в посольстве, визит французского лидера прорабатывается.

"Французский президент прибудет в Россию в ответ на приглашение Владимира Путина. Визит находится на стадии планирования, но у нас пока нет точных дат", - сказали в диппредставительстве.