Хефнера похоронят рядом с Мэрилин Монро

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Скончавшийся в возрасте 91 года основатель журнала Playboy Хью Хефнер будет похоронен рядом с актрисой Мэрилин Монро на кладбище Вествудского мемориального парка в Лос-Анджелесе. Он выкупил для себя это место еще в 1992 году за 75 тысяч долларов.

Основатель журнала Playboy и компании Playboy Enterprises Хью Хефнер будет похоронен похоронен на кладбище Вествудского мемориального парка в Лос-Анджелесе рядом с актрисой Мэрилин Монро, сообщает британское издание Metro.

Участок Хефнер зарезервировал еще при жизни в 1992 году, отдав за него 75 тысяч долларов.

В США 28 сентября на 92-м году жизни скончался основатель легендарного журнала Playboy Хью Хефнер. Он умер у себя дома от естественных причин в окружении близких людей.

Первый номер журнала Playboy вышел в США в 1953 году с Мэрилин Монро на обложке. В России журнал выходит с 1995 года. В октябре 2015 года компания Playboy Enterprises перестала печатать в журнале полностью обнаженных женщин.