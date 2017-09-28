15:33, 28 сентября 2017

Пожар в бизнес-центре в Москве ликвидирован

Теги:  пожар  Происшествие  москва

Пожарные ликвидировали возгорание в бизнес-центре на улице Большая Татарская в Москве. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Пожар в здании бизнес-центра в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщается в Twitter МЧС Москвы.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ранее стало известно о пожаре на втором этаже дома №35 по улице Большая Татарская. По данным МЧС, были эвакуированы 70 человек.

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