В Израиле в 4000-летней гробнице нашли сосуд с обезглавленными жабами
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Исследователи обнаружили сосуд с останками как минимум девяти обезглавленных жаб в 4000-летней гробнице в Израиле. По мнению археологов, на момент погребения жабы являлись частью рациона населения.
Археологи обнаружили сосуд с останками как минимум девяти обезглавленных жаб в 4000-летней иерусалимской гробнице у бассейна реки Нахал Рефаим. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Управление древностей Израиля.
"Сосуд относится к середине бронзового века. Другие находки за этот период включают погребальные сосуды с пищей, предназначавшейся для питания в загробной жизни и амулетами, но жаб археологи обнаружили впервые", - говорится в сообщении.
По мнению исследователей, на момент погребения жабы являлись частью рациона населения. В процессе их приготовления требовалось отсечь им голову и снять кожу.
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