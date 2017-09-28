Собянин предложил повысить размер льгот пожилым москвичам

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил повысить размер льгот для ветеранов и пенсионеров в столице. Об этом он заявил в ходе встречи с активом ветеранской общественности, которая состоялась в Московском городском совете ветеранов войны и труда. Он пообещал, что эту тему не обойдут стороной при формировании бюджета.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил повысить размер льгот для ветеранов и пенсионеров в столице. Об этом он заявил в ходе встречи с активом ветеранской общественности, которая состоялась в Московском городском совете ветеранов войны и труда, передает АГН "Москва".

"Конечно, очень важная тема связана с социальной защитой. Я думаю, что мы еще сегодня поговорим на эту тему. Очевидно, что с учетом инфляции, с учетом роста цен, необходимо вернуться к повышению льгот для ветеранов, для пожилых людей, вернуться к уровню минимальной пенсии пожилых людей. Это очень важно", - сказал Собянин.

Мэр Москвы пообещал, что тему повышения льгот для пожилых жителей столицы не обойдут стороной при формировании бюджета.

Собянин также предложил увеличить размер минимальной пенсии по Москве. По его словам, необходимо создать рабочую группу по этому вопросу и выработать оптимальный вариант.

"Я думаю, что в следующем году все-таки будет увеличена федеральная пенсия, но не дожидаясь этого, я считаю, что нам все-таки надо значительно увеличить минимальную пенсию по Москве. Насколько ее увеличить - давайте мы вместе подумаем, создадим рабочую группу и выработаем с вами оптимальный вариант так, чтобы мы уже четко представляли, какой уже объем необходим из бюджета выделить, чтобы обеспечить нормальную минимальную пенсию по Москве", - отметил Собянин.

Он добавил, что эта мера будет касаться большого количества людей. "Более одного миллиона человек будут получать доплату. Это очень важная история", - уточнил мэр города.

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