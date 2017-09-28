Анчелотти отправлен в отставку с поста главного тренера "Баварии"
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Итальянский специалист Карло Анчелотти отправлен в отставку с поста главного тренера мюнхенской "Баварии". Накануне германский футбольный клуб проиграл французскому "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов со счетом 3:0.
Главный тренер германского футбольного клуба "Бавария" Карло Анчелотти отправлен в отставку со своего поста. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Накануне "Бавария" проиграла французскому клубу "ПСЖ" во втором матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 3:0. После этого руководство мюнхенской команды решило провести экстренное собрание, на котором обсуждалось будущее итальянского специалиста.
Анчелотти руководил "Баварией" с июля 2016 года. Временно исполнять обязанности главного тренера команды будет 40-летний Вилли Саньоль.
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