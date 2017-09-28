Синоптики пообещали первый снег в Москве в ближайшие дни

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Первый мокрый снег в Москве может выпасть уже в пятницу, особенно в ночные и утренние часы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Первый снег в Москве может выпасть уже в ближайшие дни. Такой прогноз агентству РИА Новости дала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, "первые снежинки могут закружиться" в пятницу или субботу.

"Температура для этого уже достаточно низкая, особенно ночью или в утренние часы. И если низкая температура совпадёт с осадками, то возможны первые снежинки. Но точно спрогнозировать такое сложно", - сказала Макарова.

Она заметила, что сейчас в столичном регионе началась золотая осень. Макарова пообещала, что "впереди обязательно ещё будут периоды потепления".

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода. Ночью в столице ожидается плюс 4-7 градусов, по области 1-7. Днем будет от 6 до 11 градусов тепла. К воскресенью ночная температура опустится еще ниже. В области ожидаются заморозки до минус трех.