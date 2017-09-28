Минобороны опровергло сообщения о захвате двух российских военных в Сирии

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Информация о том, что двое российских военных попали в плен к террористам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, не соответствует действительности. Об этом заявил представитель российской авиабазы "Хмеймим".

Информация из СМИ о том, что двое российских военных попали в плен к боевикам ИГ ("Исламское государство", деятельность террористической организации запрещена на территории России – TVC.RU) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, не соответствует действительности.

"Все военнослужащие Вооруженных сил России, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению. Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС России в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было", - заявил ТАСС представитель российской авиабазы "Хмеймим".

24 сентября в Минобороны сообщили, что в районе города Дейр-эз-Зор в результате минометного обстрела со стороны боевиков погиб глава группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов.

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