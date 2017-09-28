"ВИМ-Авиа" задолжала за обслуживание самолетов 1,3 млрд рублей

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Долг "ВИМ-Авиа" за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет около 1,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в распоряжении правительства России. Для обеспечения работы авиаперевозчика кабмин выделил Росавиации 98 миллионов рублей.

Правительство выделило Росавиации 98 миллионов рублей для оплаты топлива и оказанных услуг по обеспечению полетов самолетов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

В документе указано, что общий долг перевозчика за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет около 1,3 миллиарда рублей.

Комментируя решение правительства вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий транспорт, отметил, что основной задачей является возвращение пассажиров авиакомпании домой.

"Это одно из решений, направленных на решение данной проблемы. Выделенные средства позволят обеспечить оплату поставки горюче-смазочных материалов, услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полётов", - приводит его слова РИА Новости.

С 23 августа рейсы компании отменяются или отправляются со значительными задержками из-за задолженности перед поставщиками топлива и аэропортами. Против руководства "ВИМ-Авиа" возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Компания продолжала продавать билеты, хотя понимала, что не сможет выполнить рейсы, считает следствие. Владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев покинул Россию, по некоторым данным, он мог направиться в Стамбул.