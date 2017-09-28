Депутаты из Гвинеи пройдут стажировку в российской Госдуме

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Национального собрания Гвинеи Клод Кори Кондиано договорились о стажировке гвинейских парламентариев в Москве на Охотном Ряду.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин и глава Национального собрания Гвинеи Клод Кори Кондиано договорились о стажировке гвинейских парламентариев в Москве на Охотном Ряду, передает "Интерфакс".

"У российских депутатов намного больше опыта, поэтому мы бы хотели, чтобы наши кадры проходили здесь обучение", - сказал Кондиано на встрече с Володиным. Спикер Госдумы поддержал идею гвинейской стороны.

В среду на встрече Володина с президентом Гвинеи Альфой Конде была достигнута договоренность о создании межпарламентской комиссии. С российской стороны ее возглавит председатель комитета по экономической политике Сергей Жигарев.

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