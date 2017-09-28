Глава Минкомсвязи допустил блокировку Telegram в России

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Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что блокировка мессенджера Telegram возможна в случае неисполнения его владельцем законодательства России. При этом министр считает чрезмерным внимание СМИ к данной ситуации. Ранее ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении "закона Яровой".

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров допустил блокировку мессенджера Telegram в случае неисполнения его владельцем — Павлом Дуровым — законодательства России, передает ТАСС.

"В конечном итоге блокировка, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать и исполнять те или иные нормы закона, в конечном итоге попадут под блокировку", — сказал он.

При этом Никифоров считает чрезмерным внимание СМИ к ситуации с мессенджером. "Другой аспект во всей этой истории - это то, почему у нас информационно сосредоточилось на одном организаторе распространения информации, на этом мессенджере", — отметил он.

В среду Дуров сообщил, что ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении "закона Яровой" (пакет законопроектов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, ужесточающих ответственность за террористические и экстремистские преступления; принят летом 2016 года — TVC.RU), который может привести к судебным процессам. К посту он прикрепил два документа, датированных 31 августа и 14 сентября.

Первый — извещение о том, что в отношении компании будет оформлен протокол. Второй документ — копия уже составленного протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования <...> электронных сообщений".

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Дурова в Иране. Власти республики заподозрили основателя Telegram в том, что его сервис позволяет общаться террористам, а также обмениваться детской порнографией.

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