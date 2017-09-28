Собянин назвал повышение пенсий и льгот одним из приоритетов правительства Москвы

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В Москве может быть значительно увеличен размер минимальной пенсии. С соответствующим предложением сегодня выступил Сергей Собянин на встрече с активом ветеранской общественности. Мэр поручил создать рабочую группу по этому вопросу и определить оптимальный вариант. Дополнительные выплаты коснутся более миллиона пожилых москвичей. Также столичные пенсионеры могут рассчитывать и на расширение льгот.

В столице сегодня проживает порядка трех миллионов пожилых людей. Задача властей - сделать их жизнь комфортнее. Сергей Собянин предложил повысить размер минимальной пенсии, передает "ТВ Центр". Ведь из-за роста инфляции реальные доходы пожилых людей начали снижаться.

"Я думаю, что в следующем году все-таки будет увеличена федеральная пенсия, но, не дожидаясь этого, я считаю, нам надо значительно увеличить минимальную пенсию по Москве. Насколько увеличить, давайте вместе подумаем, создадим рабочую группу и выработаем оптимальный вариант", - сказал мэр.

Сергей Собянин предложил создать рабочую группу с участием ветеранов и сообща выработать оптимальный вариант. Эта мера будет касаться большого количества людей - более миллиона москвичей получат доплату. Помимо этого, мэр считает необходимым расширить льготы для московских пенсионеров и ветеранов. Участников встречи интересовало, как будет развиваться город и отдельные округа в ближайшие годы.

Сергей Собянин рассказал о формировании бюджета на 2018-2020 годы, и о том, как в связи с этим будут скорректированы программы по развитию Москвы. По словам мэра, стратегические направления развития города сохранятся. Власти столицы по-прежнему будут уделять пристальное внимание всем социально значимым сферам, вкладывать в медицину и образование, строить метро, обновлять парк общественного транспорта, развивать пригородное железнодорожное сообщение.

"Такого объема вложений в развитие дорожной сети, такого количества ввода инженерных сооружений, развязок, тоннелей, дорог, не было в Москве никогда. Мы и дальше будем продолжать эту работу, строя Северо-Восточную хорду, Северо-Западную хорду, южную рокаду, развивать дорожную сеть в Новой Москве. Мы будем продолжать такую же динамику развивать дорожную сеть", - сказал Собянин.

Участники встречи задавали мэру вопросы. Цены на лекарства и качество продуктов, реновация, строительство дорог. Сергей Собянин подробно ответил каждому. Общение продолжалось больше часа. Мэр поблагодарил собравшихся за активное участие в жизни города. И отдельно - за масштабную работу по воспитанию столичной молодежи. Несмотря на преклонный возраст, ветераны регулярно проводят встречи с юными москвичами, воспитывая в них дух патриотизма. В честь юбилея столицы Сергей Собянин подарил ветеранскому активу большой тульский самовар. Как символ - открытого и доверительного диалога.

Юлия Степина, Валерий Белинский и Николай Жуков. "ТВ Центр", Москва.