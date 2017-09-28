Москвичку оштрафовали на 320 тысяч рублей за неправильную парковку

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Москвичка выплатить 320 тысяч рублей за неоплаченную парковку. Так решил суд. Злостной нарушительницей женщина стала не намеренно и даже не подозревала о том, что к ней могут быть какие-то претензии. Всё это время уведомлений она не получала, а машину ставила в пределах зоны действия резидентного разрешения. Оно было оплачено, в подтверждение тому имеется чек, но всё испортила банальная невнимательность.