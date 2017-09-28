Путин прибыл в Турцию для встречи с Эрдоганом
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Владимир Путин прибыл в Анкару, где проведет рабочую встречу с Реджепом Эрдоганом. В частности, в ходе диалога лидеры двух стран затронут ряд актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Турцией.
Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару, где проведет рабочую встречу с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в пресс-службе Кремля отметили, что главы двух стран затронут на встрече ряд актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Турцией. Кроме того, Путин и Эрдоган продолжат обстоятельный обмен мнениями по региональной и двусторонней повестке дня.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предстоящий визит российского лидера в Турцию имеет "абсолютно прагматические цели".
"Россия и Турция - это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов", - сказал Песков.
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