Собянин: телефонные террористы - конченые подлецы

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Сергей Собянин заявил, что звонившие в полицию с ложными сообщениями об угрозе взрыва люди являются "кончеными подлецами". При этом мэр столицы отметил, что ситуация с "минированием" многих структур в городе не вызвала очень много трудностей.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что люди, которые звонят в полицию с ложными сообщениями об угрозе взрыва, являются "кончеными подлецами". Об этом он заявил в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Те, кто звонят с ложными сообщениями о минировании - конченые подлецы. Они звонят и дают заведомо ложную информацию, которая приводит к нарушениям в работе многих структур. Очень правильно, что возбуждены уголовные дела", - сказал Собянин.

По его словам, ситуация с телефонным терроризмом в городе не вызвала очень много трудностей. Собянин добавил, что Москва может справиться и с куда более тяжелыми обстоятельствами.