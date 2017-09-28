В Москве попал в ДТП единственный каршеринговый Ferrari

Теги: ДТП автомобиль москва

Единственный в столице каршеринговый Ferrari попал в аварию. В результате ДТП автомобиль получил косметические повреждения. К концу текущей недели машина снова будет доступна клиентам для краткосрочной аренды.

Единственный в столице спортивный автомобиль Ferrari F430 Spider, предназначенный для каршеринга (краткосрочной аренды - ред.) попал в аварию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Делимобиль".

"Клиент не справился с управлением, не рассчитал тормозной путь и заехал на бордюр. В результате машина получила косметические повреждения, поцарапан бампер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что спорткар застрахован и будет отремонтирован за счет компании. В "Делимобиле" подчеркнули, что к концу текущей недели Ferrari снова будет доступен клиентам. При этом совершать поездки на нем могут только "проверенные" клиенты, которые часто пользуются каршерингом и не попадают в аварии.

Читайте также:

В ДТП на Киевском шоссе погибли два человека

Актер сериала "Физрук" погиб в ДТП на МКАД

Савченко пострадала в ДТП на Украине