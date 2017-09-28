Собянин оценил итоги местных выборов в Москве

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Сергей Собянин надеется, что по итогам выборов в Москве в муниципальные депутаты прошли люди, которым небезразличны развитие района и решение конкретных проблем. Об этом он сказал в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром".

Местные депутаты являются значимым звеном в жизни города. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя итоги сентябрьских выборов в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр". По его словам, мундепы находятся на передовой и чувствуют пульс города.

"Я считаю, что у москвичей был большой выбор. Выбрать было из кого. Я надеюсь, что в местные депутаты прошли люди, которым небезразлично развитие районов, решение проблем. "Единая Россия" в результате набрала больше мест, чем на предыдущих выборах. Количество оппозиционных депутатов стало меньше. Но у меня язык не поворачивается говорить об оппозиции. Местные депутаты - это более аполитичное звено управления. Люди на этом уровне должны заботится о развитии двора, как работает поликлиника", - сказал Собянин.