Собянин: "Лужники" — крупнейший спортивный кластер страны
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что территория обновленных "Лужников" – это крупнейший спортивный кластер страны. Он пояснил, что на территории "Лужников" будет открыт крупнейший в мире центр художественной гимнастики и теннисный центр. Собянин пообещал, что все запланированные объекты будут открыты в течение двух лет.
Обновленные "Лужники" – это крупнейший спортивный кластер страны, вся территория которого превращена в спортивный парк с футбольными полями, тренажерами, велодорожками. Об этом сообщил Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".
Мэр пояснил, что на территории "Лужников" будет открыт крупнейший в мире центр художественной гимнастики и теннисный центр, а зимой заработает каток.
Собянин пообещал, что эти и другие объекты будут открыты в течение года-двух. "Наследие будет хорошее", - сказал он, отвечая на вопрос, как комплекс планируют использовать после ЧМ-2018.
Собянин также рассказал о первоклассной системе безопасности во время мундиаля. По его словам, в "Лужниках" сделают специальную навигацию, движение по выделенной полосе. Кроме того, в разработке – програма бесплатных билетов для журналистов и официальных делегаций.
Мэр Москвы уверен, что ни на одной другой площадке в мире нет такой системы безопасности, которая заработает в "Лужниках".
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