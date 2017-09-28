Собянин о "Зарядье: хотелось сделать в Москве жемчужину
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал парк "Зарядье" уникальным местом, куда стремятся и москвичи и гости столицы. По его словам, посещаемость парка только увеличивается.
Поток посетителей "Зарядья" только увеличивается. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр". По его словам, если в первую неделю в сутки парк посещали 20 тысяч человек, то в последние выходные было уже 80 тысяч посетителей.
"Очень хотелось сделать в центре Москвы еще одну жемчужину, куда бы стремились и москвичи, и туристы. И это как раз такое место, которое объединяет туристические маршруты, набережную, Бульварное кольцо. То есть это место само просилось на звание уникального", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что несмотря на большой наплыв людей, парк справляется.
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