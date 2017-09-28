Собянин заявил, что ливневки установили на 115 сложных участках Москвы

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Сергей Собянин заявил, что на 115 участках Москвы были проведены работы с ливневыми канализациями. По словам мэра столицы, на всех дорогах ливневки были сделаны с запасом, однако при сильных дождях этого оказалось недостаточно.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году на 115 участках города были проведены работы с ливневыми канализациями, чтобы на дорогах не скапливалась вода. Об этом он рассказал в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"На нас обрушиваются тропические ливни и, конечно, ливневка работает с большим напряжением. В частности, в районе Нового Арбата скопление воды в два-три раза превышала возможности ливневок", - сказал Собянин.

По его словам, ливневые канализации были сделаны с запасом, однако его не хватает при сильных дождях. Собянин подчеркнул, что власти столицы проанализировали и выбрали 115 сложных участков, где были проведены работы для того, чтобы на дорогах не скапливалась вода.