Собянин: каждый московский фестиваль посещают до 12 млн человек

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Туристический поток в Москву растет. В частности, каждый московский фестиваль посещают от 3 до 12 миллионов человек. До 30% - это иногородние жители. Такими данными поделился мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, регулярные московские фестивали становятся своеобразной "фишкой" столицы.

Каждый московский фестиваль посещают от 3 до 12 миллионов человек. До 30% - это иногородние жители: иностранцы и жители Подмосковья. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".

Собянин констатировал рост туристического потока в Москву. В частности, мэр столицы особо отметил появление событийного туризма. В частности, речь идет о московских фестивалях, на которые стремятся попасть не только горожане. Собянин заявил, что эти регулярные мероприятия становятся своеобразной "фишкой" столицы.

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