Под Волгоградом мигранты убили гражданина Китая и изнасиловали его жену

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Следственный комитет по Волгоградской области возбудил дело в отношении шести мигрантов, которые убили гражданина Китая и изнасиловали его супругу. Злоумышленники были задержаны. Мотивом преступления стала жажда наживы.

В Волгоградской области группа из шести мигрантов убила гражданина Китая и его супругу, которые приехали в Россию для сезонных сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Как сообщила правоохранительным органам выжившая в результате налета женщина, группа мигрантов во главе с мужчиной, который проживал по соседству с парой из КНР, ворвалась в палатку к ней и ее мужу ночью 23 сентября. Злоумышленники надругались над женщиной и увезли ее супруга в неизвестном направлении. В этот же день в зарослях камыша недалеко от места проживания потерпевших следственно-оперативной группой было обнаружено тело похищенного мужчины.

СКР возбудил уголовное дело по статьям "Изнасилование, совершенное группой лиц" и "Убийство". В течение недели стражи порядка задержали всех подозреваемых.

В настоящее время мигранты допрошены. Они дали признательные показания. Мотивом к расправе над мужчиной и сексуального насилия в отношении его супруги стала жажда наживы. Злоумышленники полагали, что фермер располагает крупной денежной суммой и хранит ее в своем жилище.

"Однако, поняв, что в палатке денег нет, они изнасиловали женщину, а ее мужа вывезли в поле, где стали пытать. Не добившись желаемого, злоумышленники расправились с потерпевшим – фермер скончался на месте происшествия от полученных ножевых ранений. Спрятав тело убитого в зарослях камыша, налетчики скрылись", - говорится в сообщении на сайте СК по региону.

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