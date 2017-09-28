Путин и Эрдоган встретились в Анкаре

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Владимир Путин в четверг прибыл в Анкару. В турецкой столице президент России встретился со своими коллегой Реджепом Эрдоганом. Президент Турции лично встретил Путина на крыльце дворца. Ожидается, что главной темой переговоров двух лидеров станет ситуация в Сирии.

Владимир Путин находится с рабочим визитом в Анкаре. Темой переговоров с президента Турции стали как вопросы двустороннего сотрудничества, так и проблемы региональной безопасности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент Турции лично встретил главу российского государства у входа в свою резиденцию. У дверей был выстроен почётный караул. Переговоры велись в закрытом режиме. Ожидается, что особое внимание лидеры двух стран уделят ситуации в Сирии.

На этой неделе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уже обсудили по телефону перспективы политического разрешения кризиса в арабской республике. Собеседники дали положительную оценку итогам прошедшей в середине сентября в Астане международной встречи по Сирии, а также начавшемуся в этой стране процессу создания зон деэскалации. Президенты отметили важность дальнейшей тесной координации усилий России и Турции на сирийском направлении.