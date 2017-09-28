Собянин: доступность записи к врачам удвоилась за 7 лет

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Семь лет назад только 30% пациентов могли в течение суток записаться на прием к врачу в московских поликлиниках. Сегодня этот показатель увеличился до 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Доступность московских врачей улучшилась в два раза по сравнению с показателями 2010 года. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр". По его словам, семь лет назад только 30% пациентов имели возможность в течение суток записаться к врачу, сейчас этот показатель — 70%.

"Раньше практически не мониторилась не только система записи, но и ожидания врача "под дверью". И мы в четыре раза уменьшили количество времени, которое в среднем проводит человек в ожидании врача", - отметил мэр.

Говоря в целом о развитии медицины в городе, мэр посочувствовал врачам, которые "постоянно находятся в стадии реформирования".

"Изменилось федеральное законодательство. Большинство наших поликлиник и больниц перешли не внебюджетную систему. И это такие болезненные изменения, но на мой взгляд в конце концов все плохое заканчивается, начинается эффективная работа. Мы видим возможности повышения зарплат врачей. Этапное повышение будет в четвертом квартале этого года", - сказал Собянин.