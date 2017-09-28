Собянин: необходимо качественно улучшить льготы для москвичей

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Сергей Собянин заявил, что столичные власти рассматривают вопрос об улучшении качества льгот и пенсий для москвичей. По словам мэра столицы, конкретные цифры будут объявлены в ближайшее время.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти рассматривают вопрос об улучшении качества льгот и пенсий для жителей города. Об этом он рассказал в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Стоит вопрос в качественном направлении льгот. Их нужно наполнять качеством. Мы обязательно осенью посмотрим, чтобы существенно увеличить льготы и пенсии", - сказал Собянин.

По его словам, в ближайшее время власти Москвы посчитают бюджет и ресурсы города, а затем объявят о конкретных цифрах по увеличению льгот и пенсий.