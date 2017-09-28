Собянин: отопление в дома начнут подавать уже в четверг вечером
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От москвичей поступает много жалоб на холода, сообщил Сергей Собянин. По его словам, он даст распоряжение о подключении жилых домов к отоплению в четверг вечером.
Сергей Собянин даст распоряжение о подключении жилых домов Москвы к отоплению уже в четверг вечером. Об этом он сказал в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр", отвечая на жалобы жителей на холода.
"По постановлению правительства отопление включается, когда в течение пяти суток средняя температура ниже восьми градусов. Мы этого порога не достигли, но поступают жалобы от москвичей. Я дам поручение, чтобы уже сегодня вечером начали подключать жилые дома к отоплению", - сказал Собянин.
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