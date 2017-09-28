В рамках реновации москвичи получат квартиры в том же квартале

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Площадки для стартовых домов по программе реновации жилищного фонда расположены таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, москвичи получат новые квартиры в том же квартале.

Мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр" заявил, что программа реновации рассчитана таким образом, чтобы москвичи не выезжали из своих кварталов.

Кроме того, по его словам, еще один критерий отбора площадок – это минимальное воздействие на дома, которые не попали в список реновации.

Собянин сообщил, что мэрия получает много жалоб и предложений от горожан по поводу программы, однако голосование показало, что желание уехать их старых домов у москвичей было. Он также предположил, что в случае, если бы закон о реновации не приняли, то через 10-15 лет Москва могла получить огромный аварийный фонд.

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