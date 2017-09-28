Собянин рассказал о судьбе Ховринской больницы

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Сергей Собянин рассказал о судьбе заброшенной больницы в столичном районе Ховрино. По словам мэра столицы, здание будет снесено в течение двух-трех лет и на его месте построят жилой комплекс.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал о судьбе заброшенной больницы в столичном районе Ховрино.

"Старая федеральная больница была передана нам уже давно. Она уже не подлежит никакому ремонту. Ее снесут в течение двух-трех лет", - сказал Собянин.

По его словам, через два-три года на месте Ховринской больницы будет построен жилой комплекс. Собянин подчеркнул, что часть этого жилья войдет в столичную программу реновации.