Спрос на уличный ритейл в Москве увеличился на 20-25%

Теги: Москва собянин торговля

Количество посетителей торговых центров, магазинов и кафе в Москве увеличилось благодаря реализации программы "Моя улица". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Реализация программы "Моя улица" увеличила спрос на стрит-ритейл в Москве на 20-25%. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр". По его словам, благодаря реализации программы поток пешеходов по тротуарам вырос от двух до четырех раз.

"Количество посетителей торговых центров, ресторанов, кафе тоже увеличивается. Так что, я надеюсь, что это, в конце концов, с лихвой окупается. Спрос на уличный ритейл, на магазины, которые выходят на улицы, после программы увеличивается в среднем на 20-25%", - сказал Собянин.

Читайте также:

Собянин: отопление в дома начнут подавать уже в четверг вечером

Собянин: необходимо качественно улучшить льготы для москвичей

Собянин: доступность записи к врачам удвоилась за 7 лет