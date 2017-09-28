Спрос на уличный ритейл в Москве увеличился на 20-25%
Количество посетителей торговых центров, магазинов и кафе в Москве увеличилось благодаря реализации программы "Моя улица". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Реализация программы "Моя улица" увеличила спрос на стрит-ритейл в Москве на 20-25%. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр". По его словам, благодаря реализации программы поток пешеходов по тротуарам вырос от двух до четырех раз.
"Количество посетителей торговых центров, ресторанов, кафе тоже увеличивается. Так что, я надеюсь, что это, в конце концов, с лихвой окупается. Спрос на уличный ритейл, на магазины, которые выходят на улицы, после программы увеличивается в среднем на 20-25%", - сказал Собянин.
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