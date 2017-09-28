Порошенко посоветовал школьникам говорить на переменах по-украински

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Президент Украины Петр Порошенко считает, что школьники должны говорить на украинском языке не только на уроках, но также и на переменах. Закон "Об образовании", который установил жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств на Украине, вступил в силу 28 сентября. Документ раскритиковали на Западе.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что школьники должны говорить на украинском языке не только на уроках.

"Человек, который оканчивает украинскую школу, должен уметь говорить на украинском языке. На переменах, в воспитательном процессе. Чтобы дети видели, что украинский язык для вас - это не сухая норма закона, а живое средство повседневного общения", - цитирует NewsOne Порошенко.

Закон "Об образовании", устанавливающий жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств на Украине, вступил в силу 28 сентября. Западные страны выступили с критикой в адрес украинских властей в связи с принятием документа.

В частности, в Венгрии посоветовали Украине забыть о "европейском будущем". После этого Порошенко не исключил, что по итогам дискуссий в новую редакцию закона будут внесены изменения.

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