С концерта Thomas Mraz в Москве эвакуировали две тысячи человек

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Почти две тысячи человек эвакуированы из клуба Главclub Green Concert на юго-западе Москвы из-за сообщения об угрозе взрыва. В этот момент в здании проходил концерт исполнителя Thomas Mraz.

Около двух тысяч человек эвакуировали из клуба Главclub Green Concert на юго-западе столицы из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва по адресу: улица Орджоникидзе, дом 11, где расположен клуб", - говорится в сообщении.

По данным агентства, в момент эвакуации в клубе шел концерт исполнителя Thomas Mraz.

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