Встреча Путина и Эрдогана продлилась более полутора часов

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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана продлились более чем полтора часа. После этого беседа продолжилась в расширенном составе. Лидеры двух стран обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества и проблемы региональной безопасности.

Владимир Путин посетил с рабочим визитом Анкару, передает "ТВ Центр". На переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и проблемы региональной безопасности.

Турецкий лидер лично встретил главу российского государства у входа в свою резиденцию. Особое уважение к гостю подчёркивал и выстроенный у дверей почётный караул. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сначала провели двустороннюю встречу в закрытом режиме, а затем продолжили переговоры с участием членов делегаций.

Среди международных вопросов, основное внимание президенты уделили ситуации в Сирии. Главы России и Турции ранее дали положительную оценку прошедшей недавно в Астане международной встречи по Сирии, а также начавшемуся в этой стране процессу создания зон деэскалации.