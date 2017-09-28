Захарова назвала давление США на российские СМИ "боями без правил"

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Ситуация с телеканалом RT и агентством Sputnik в США противоречит свободе слова. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, давление Вашингтона не останется без ответа.

"Боями без правил" назвали в нашем МИД действия США в отношении российских СМИ, передает "ТВ Центр". Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что давление на телеканал RT и агентство "Спутник" нарушает свободу слова и конституцию самих Соединенных Штатов, которая эту свободу гарантирует.

Вашингтон требует зарегистрировать компанию, обслуживающую RT в Америке, как иностранного агента. Хотя к средствам массовой информации других государств таких требований не предъявляют. Такой статус обяжет канал раскрыть внутреннюю информацию, включая личные данные сотрудников.

"Обязательства раскрывать внутренние данные телеканала, в том числе штатное расписание и личные данные сотрудников, в атмосфере "охоты на ведьм", которая установилась в Соединенных Штатах Америки, может представлять реальную угрозу. Когда начинаются "бои без правил", когда закон извращается и превращается в инструмент изнечтожения телекомпании, то каждый шаг в отношении российского средства массовой информации будет иметь соответствующий ответ. А на кого этот ответ придется, вот это в Вашингтоне должны хорошо просчитать. Время пошло", - заявила Захарова.