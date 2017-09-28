22:13, 28 сентября 2017

"Диалог с мэром": Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей. Полная версия

Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "ТВ Центр" ответил на вопросы москвичей. За время беседы обсудили десятки тем: реновация, благоустройство по программе "Моя улица", развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и повышение качества медицинских услуг. Мэр подробно рассказал о намерении столичных властей повысить размер минимальной пенсии и расширить льготы.

Теги:  Москва  собянин  жилье  медицина  хрущевки

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