"Диалог с мэром": Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей. Полная версия

Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "ТВ Центр" ответил на вопросы москвичей. За время беседы обсудили десятки тем: реновация, благоустройство по программе "Моя улица", развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и повышение качества медицинских услуг. Мэр подробно рассказал о намерении столичных властей повысить размер минимальной пенсии и расширить льготы.

Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром"

Фото: ТВ Центр Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром"

Фото: ТВ Центр