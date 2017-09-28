Путин и Эрдоган обсудили поставки турецких томатов в Россию

Теги: Политика путин аэс турция сельское хозяйство эрдоган

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе встречи в Анкаре обсудили сельское хозяйство, в том числе вопрос по поставкам турецких томатов в Россию. Кроме того, лидеры двух стран обсудили АЭС "Аккую" и моменты, которые тормозят реализацию этого проекта.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган во время встречи в Анкаре обсудили сельское хозяйство, в том числе вопрос по поставкам томатов из Турции в нашу страну. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Говорили о сельхозпродукции. Вы знаете, что есть вопросы, связанные с томатами. Работа ведется. Представители Минсельхоза двух стан и контрольных органов находятся в постоянном контакте, решение близится", - приводит слова Пескова РИА Новости.

По его словам, в ходе переговоров лидеры двух стран также обсудили АЭС "Аккую" и моменты, которые тормозят реализацию этого проекта.

Читайте также:

Встреча Путина и Эрдогана продлилась более полутора часов

Путин и Эрдоган встретились в Анкаре

Путин прибыл в Турцию для встречи с Эрдоганом