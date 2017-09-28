"Протон-М" с китайским спутником связи запущен с "Байконура"
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Ракета-носитель "Протон-М" со спутником связи AsiaSat-9 стартовала в четверг с космодрома "Байконур". Телекоммуникационный спутник AsiaSat-9 предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником связи AsiaSat-9 стартовала в четверг с космодрома "Байконур".
"Есть отделение разгонного блока "Бриз-М" со спутником AsiaSat-9 от "Протона". Отделение космического аппарата ожидается в 7:05 мск 29 сентября", - сказал РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос".
AsiaSat-9 - геостационарный телекоммуникационный спутник высокой мощности, обеспечит телевизионное вещание и телекоммуникационные услуги на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.
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