"Протон-М" с китайским спутником связи запущен с "Байконура"

Запуск "Протон-М" с "Байконура". 12 сентября 2017 года

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Ракета-носитель "Протон-М" со спутником связи AsiaSat-9 стартовала в четверг с космодрома "Байконур". Телекоммуникационный спутник AsiaSat-9 предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.