Сенаторы утвердили назначение Хантсмана новым послом США в России

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Сенат США в пятницу единогласно утвердил бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла США в России. На рассмотрение Верхней палаты его кандидатуру президент Дональд Трамп внёс в середине июля.

Сенат США утвердил кандидатуру нового посла США в России, им стал бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Хантсман, которому сейчас 57 лет, обладатель диплома в области международной политики - увлекался рок-музыкой, выучился на мормонского проповедника. В возрасте 32 лет возглавил дипмиссию в Сингапуре, а затем и американское посольство в КНР.

В 2012 году он также собирался побороться за высший пост в Белом доме, но почти сразу вышел из гонки. Как сообщают информагентства, новый посол может прибыть в Москву до 3 октября - даты вручения верительных грамот в Кремле. Ранее на сенатских слушаниях, где обсуждалась его кандидатура, Хантсман заявил, что у США "нет другого выбора", кроме как взаимодействовать с Москвой в решении ряда международных проблем. Его предшественник Джон Теффт в четверг завершил работу в России и покинул Москву.