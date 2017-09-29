Путин: в Сирии созданы условия для прекращения войны

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Создание зон деэскалации в Сирии стало прологом для прекращения войны в этой стране. Об этом заявил Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров. Глава государства отметил, что на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом лидеры подтвердили готовность продолжать работу по зонам деэскалации.

Россия и Турция наращивают сотрудничество в сфере туризма. Число наших соотечественников, отдыхающих в этой стране, выросло в нынешнем году в 11 раз и достигло двух с половиной миллионов человек. Владимир Путин заявил об этом в Анкаре по завершении переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает "ТВ Центр".

Главы двух стран обсудили планы развития экономического партнёрства, в том числе, реализацию проектов газопровода "Турецкий поток" и атомной электростанции "Аккую".

Одной из главных тем переговоров стала ситуация в Сирии. Президенты условились продолжить плотные контакты по линии министерств иностранных дел, вооружённых сил и спецслужб для разрешения кризиса в арабской республике. Главы государств дали положительную оценку результатам проходящих в Астане встреч по Сирии.

"Несмотря на трудности, нам всё-таки удалось добиться положительного результата. Считаю эти договорённости нашим общим, исключительно важным успехом. Успехом и нашего друга, господина Эрдогана, потому что это он один из инициаторов этого процесса. Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии. Окончательное уничтожение террористов и возвращение сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам - это абсолютно принципиальная вещь, которая важна не только для сирийского народа, не только для региона, но и для всего мира. Мы создаём условия для возврата беженцев, возврата их домой, что принципиально важно для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве под эгидой ООН", - отметил Путин.

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