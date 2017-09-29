Депутаты не нашли оскорбления чувств верующих в "Матильде"

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Депутаты Госдумы посмотрели полную версию фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Фильм парламентариям понравился, они посоветовали всем посмотреть картину. Кроме того, депутаты не обнаружили ни намека на оскорбление чувств верующих.

Депутаты Государственной думы посетили закрытый показ фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя в одном из залов кинотеатра "Кинозал ГУМ", сообщает Газета.ru.

Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин сообщил, что всем депутатам фильм понравился. Он отметил, что многие стали относиться к Николаю II лучше, чем прежде.

Первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия") выразила сожаление, что депутат Наталья Поклонская "из неких принципов" отказывается знакомиться с картиной, которую Драпеко охарактеризовала как "прекрасно сыгранный и хорошо поставленный фильм".

В свою очередь председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) так и не нашел ни одной сцены в фильме, которая могла бы оскорбить чувства верующих. Ни как законодатель, ни как верующий.

"Вывод, который я могу сделать, что Николай II гораздо лучше, я посмотрел на него совершенно другими глазами", - отметил Нилов, который в прошлом созыве ГД непосредственно работал над законом о защите чувств верующих.

Заместитель главы фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов отметил, что "чем больше людей посмотрят "Матильду", тем быстрее это мракобесие вокруг этого фильма развеется".

Похвалила картину член комитета Госдумы по культуре Елена Бондаренко ("ЕР"). Ей понравилось, как показан выбор Николая II между долгом или любовью, где он выбрал долг и страну.

В свою очередь Алексей Учитель остался доволен общим впечатлением депутатов, однако, не считает, что просмотр фильма парламентариями поставит точку в истории с "Матильдой".

"Потому что я чувствую: те, кто из депутатского корпуса были против, будут идти конца. Практически, как мне кажется, идет борьба с государством. Государство сказало, выдав прокатное удостоверение, о том, что этот фильм не нарушает законы России. Почему-то на это говорят "нет, все не так", - поделился Учитель.

Это уже четвертый предпоказ "Матильды". Предыдущие разы прошли 11 сентября во Владивостоке, 20 сентября в Санкт-Петербурге и 22 сентября в Новосибирске.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" должен выйти в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Еще до выхода в прокат фильм вызвал негативную реакцию у православных активистов. Их поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая, в частности, жаловалась на картину в Генпрокуратуру и заявила, что решение о выдаче "Матильде" прокатного удостоверения необходимо пересмотреть.

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