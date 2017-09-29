Главу камчатского УМВД задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

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Начальника камчатского управления МВД Александра Сидоренко задержали в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время он отстранен от исполнения обязанностей главы УМВД. Сотрудники собственной безопасности выявили неправомерное расходование бюджетных средств при строительстве одного из объектов управления.

В Управлении МВД по Камчатскому краю выявлены факты неправомерного расходования бюджетных средств. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУСБ МВД России с привлечением КРУ, ДТ и УПСНиА МВД России в апреле 2016 года были выявлены факты неправомерного расходования бюджетных средств в УМВД России по Камчатскому краю", - сказала она.

Нарушения, в частности, были обнаружены при строительстве одного из объектов камчатского управления МВД. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Затем было возбуждено еще одно дело о злоупотреблении полномочиями, в рамках которого был задержан начальник УМВД по Камчатскому краю Александр Сидоренко.

"В настоящее время он отстранен от исполнения обязанностей по должности", - сообщили в МВД.