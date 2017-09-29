Аптечным киоскам запретили продавать лекарства по рецепту

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В аптечных киосках с 22 сентября запретили продавать лекарства по рецепту. По мнению экспертов, киоски не смогут создать условия для хранения таких препаратов.

С 22 сентября в аптечных киосках запретили продавать лекарства по рецепту. Об этом говорится в приказе Минздрава, зарегистрированном Минюстом, пишет газета "Известия".

В документе отмечается, что отпуск лекарственных препаратов по рецептам возможен только аптеками, аптечными пунктами и индивидуальными предпринимателями, у которых есть лицензия на осуществление фармацевтической деятельности.

Ранее, до 2014 года действовал стандарт Правил розничной торговли. Он определял, какими видами медикаментов можно торговать аптечным организациям. После этого его упразднили и в сентябре этого года приняли в новой редакции.

По мнению экспертов, аптечные киоски не смогут создать условия для хранения рецептурных препаратов.

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