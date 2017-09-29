В Италии заявили о потере 7 млрд евро из-за антироссийских санкций

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Санкции против России принесли Италии убытки в семь миллиардов евро, отметил лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини. По его словам, малые и средние компании, поставляющие товары в Россию, вынуждены были закрыться.

Антироссийские санкции пагубно влияют на экономику Италии, заявил лидер партии "Лига Севера" и кандидат на должность премьер-министра страны Маттео Сальвини. По его словам, страна понесла убытки в размере семи миллиардов евро, пишет газета "Известия".

"Италия потеряла семь миллиардов евро из-за безумных антироссийских санкций. В период большого экономического кризиса санкции против Москвы стали фактически самоубийством", — сказал Сальвини.

Он подчеркнул, что многие "отчаявшиеся бизнесмены" требуют от него обещаний, что ограничительные меры будут сняты, как только "Лига Севера" будет в правительстве. Сальвини добавил, что малые и средние компании, которые, в частности, поставляют в Россию мебель, вынуждены были закрыться.

Также Сальвини отметил, что для сближения Евросоюза с Москвой нужно предложить России сотрудничество против глобального терроризма на международном уровне. По его словам, роль Москвы в стабилизации ситуации в Сирии и в Ливии является исключительной.