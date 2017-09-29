Дуров допустил закрытие Telegram в России и Иране

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Павел Дуров может закрыть мессенджер в России и Иране. На этой неделе стало известно, что власти Ирана завели в отношении Дурова уголовное дело в связи с популярностью мессенджера среди террористов. В России ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении "закона Яровой", а Роскомнадзор требует предоставить сведения для внесения в Реестр организаторов распространения информации.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности закрыть мессенджер Telegram в России и Иране, сообщает "Интерфакс".

"Нас не беспокоит то, что в отдельных странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление", - заявил Дуров.

Ранее Глава Минкомсвязи Николай Никифоров допустил блокировку мессенджера Telegram в России в случае неисполнения Павлом Дуровым законодательства.

27 сентября основатель Telegram Дуров сообщил, что ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении "закона Яровой" с требованием расшифровать переписку пользователей. В свою очередь власти Ирана заподозрили Дурова в том, что его сервис позволяет общаться террористам, а также обмениваться детской порнографией.

Роскомнадзор настаивает на том, чтобы основатель мессенджера выполнил требования законодательства и предоставил сведения для внесения в Реестр организаторов распространения информации.

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