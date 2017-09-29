На аукционе в Швейцарии нашли похищенную в 1976 году картину Айвазовского

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Похищенную в 1976 году картину Айвазовского "Море" выставили на торгах аукционного дома в Швейцарии. Местонахождение установили НЦБ Интерпола МВД России при участии Минкульта России. Картина уже снята с торгов.

Картина Айвазовского "Море", которая была похищена в 1976 году, обнаружена. Ее выставили на торгах аукционного дома Koller в Швейцарии.

Как сообщила TVC.ru официальный представитель МВД России Ирина Волк, картина уже снята с торгов.

По ее словам, местонахождение "похищенного произведения искусства, представляющего особую ценность для культурного наследия России", установили НЦБ Интерпола МВД России при участии Министерства культуры нашей страны.

Ирина Волк добавила, что картина Айвазовского называлась "Вид на Ревель" и была написана в 1845 году. Ее оригинальное название - "Море".