ФСБ накрыла мастерские подпольных оружейников

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Федеральная служба безопасности пресекла деятельность лиц, причастных к покупке, изготовлению модернизации и сбыту оружия, а также контрабанде его с территории Украины. Обыски проводились в 21 регионе страны. Изъята 181 единица огнестрельного оружия, прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ФСБ России совместно с МВД пресекла деятельность лиц, причастных к незаконному обороту оружия в 21 регионе страны. Об этом TVC.ru сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Обыски проводились в 21 регионе страны у 62 граждан. Они подозреваются в приобретении, изготовлении, модернизации и сбыте вооружений, а также из контрабанде с территории Украины. Из незаконного оборота изъята 181 единица огнестрельного оружия.

"Ручной пулемет Калашникова, 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер (Glock, Walther, ПМ, ТТ, АПС, ПСМ, "Наган"), в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7000 боеприпасов различного калибра, более 18 килограммов взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва", - уточнили в ФСБ.

Силовики прекратили деятельность восьми подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации гражданских образцов травматического оружия в боевое. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

"В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности задержанных, установлению их преступных связей, в том числе за рубежом, а также фактов возможной причастности к совершению иных противоправных деяний на территории Российской Федерации", - отметили в ФСБ.