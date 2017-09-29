Что обсудили Путин и Эрдоган в Анкаре

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В Сирии созданы условия для прекращения войны и возврата беженцев, что принципиально важно для активизации процесса политического урегулирования. Об этом заявил Владимир Путин после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча завершилась поздно вечером в Анкаре. Кроме ситуации в Сирии, лидеры обсудили и вопросы двустороннего сотрудничества.

Президент Турции встретил Владимира Путина у входа в свою резиденцию и крепко пожал ему руку. Протокольное фотографирование и главы двух стран уединились для разговора с глазу на глаз. Встреча в таком формате продолжалось почти два часа - значительно больше запланированного, передает "ТВ Центр".

Члены делегаций ждали начала переговоров в расширенном составе. Время использовали для неформального общения. По тому, кто из российской делегации пользовался наибольшим вниманием - глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер – было ясно, какие темы главные в повестке дня. Прежде всего, безусловно, урегулирование в Сирии. В середине сентября в Астане сирийское правительство и вооруженная оппозиция договорились о создании четырех зон деэскалации и зон безопасности в районах для жителей, где еще идут бои.

"Напомню, что инициатива о создании зон деэскалации была выдвинута на нашей с господином Эрдоганом встрече в мае этого года в Сочи. Надо признать, что работа по реализации данной идеи была очень непростой как для вовлеченных в сирийский конфликт сторон, так и для стран-гарантов астанинского процесса - России, Турции и Ирана. Но, несмотря на трудности, нам все-таки удалось добиться положительного результата. Считаю эти договоренности нашим общим, исключительно важным успехом. Успехом и нашего друга господина Эрдогана, потому что это он один из инициаторов этого процесса. Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни", - отметил Путин.

"Встречи в Астане не только укрепляют режим перемирия, но и вносят значительный вклад в продолжающийся в Женеве политический процесс при посредничестве ООН. Мы также согласились с тем, что необходимо больше внимания уделять укреплению доверия между всеми участниками переговоров в Астане. Еще раз подтвердили нашу решимость и впредь тесно сотрудничать на пути политического разрешения сирийского конфликта", - указал Эрдоган.

Обсуждали и болезненную для Анкары тему - проведение в иракском Курдистане референдума о независимости. В итоге стороны констатировали: территориальная целостность государств - залог региональной безопасности и стабильности. Другой важный аспект сотрудничества - экономика. В 2014 году товарооборот двух стран составлял более 44 миллиардов долларов - лучший результат за всю историю. Последовавший спад был обусловлен известными событиями. Но сейчас вновь наметился уверенный рост.

"При обсуждении вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере констатировали заметный рост двухстороннего товарооборота. Его объем за семь месяцев этого года вырос на 31,5 процента. Если в прошлом году мы наблюдали падение на 32 процента за год, сейчас за первые полгода мы практически полностью восстановили утраченные позиции и за оставшийся год точно совершенно выйдем в плюс. Число российский туристов, выбравших Турцию местом своего отдыха, увеличилось, я прошу внимания, в 11 раз. Составило 2,5 миллиона человек", - сообщил Путин.

Такой прогресс, заметил Владимир Путин, стал возможен благодаря активной работе российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня. Шестая конференция прошла в марте. Не за горами новая встреча. Для этого Эрдоган пригласил российского лидера снова приехать в Турцию. Личное участие в важных для двух стран мероприятиях уже традиция. Так, в июне два президента дали старт прокладке глубоководной части газопровода "Турецкий поток". А сегодня, как сообщил глава "Газпрома", уложено уже 300 километров труб - треть всей длины.

"Подробно рассмотрели и ключевые аспекты совместных стратегических проектов в энергетике. Имею в виду сооружение газопровода "Турецкий поток" и возведение атомной станции "Аккую". Рассчитываем в сжатые сроки построить, запустить в эксплуатацию первый энергоблок атомной электростанции. Разумеется, это потребует от нас и наших турецких партнеров скоординированных действий, включая своевременное получение необходимых разрешений, документов и лицензий", - рассказал Путин.

Удалось и практически снять ограничения на поставки в Россию турецкой сельхозпродукции. За полгода импорт вырос почти на 60 процентов. Но ряд проблем еще остались. Их стороны намерены разрешить в ближайшее время.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".