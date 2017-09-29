Украина отозвала своего посла в Венгрии

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Киев отзывает для консультаций своего посла из Будапешта после того, как Венгрия жёстко раскритиковала украинский закон об образовании. Скандальная реформа обязывает учебные заведения Незалежной вести занятия только на государственном языке. В ЕС считают - такие нововведения нарушают права нацменьшинств на Украине. Что не допустимо для страны, которая стремится к евроинтеграции.

Новый закон об образовании в Украине привел к новому витку напряженности, между Незалежной и ее соседями. Если буквально накануне Венгрия резко осудила документ, подписанный Порошенко, то сегодня в ответ официальный Киев, собирается отозвать из Будапешта своего посла. Дипломатическая дуэль спровоцирована реформой, которую соседи Украины назвали позорной и ущемляющей права малых этнических групп. И об этом Евросоюз прямо предупредил Порошенко. Казалось, главе Украины есть повод, над чем задуматься и пересмотреть закон. Но власти страны, похоже, к компромиссу не готовы.

"Нам стоит приготовиться к попыткам вмешательства во внутренние дела от западного соседа. Закарпатье в этих условиях должно стать регионом повышенного внимания СБУ, а власть должна твердо отстаивать право на изменения в образовательном законодательстве, которые целиком соответствуют Европейской Хартии региональных языков или языков национальных меньшинств", - рассказал депутат Верховной Рады Владимир Аларьев.

Сейчас Киев все же пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Но такого удара Венгрия не ожидала. Особенно если учитывать, что в последние годы она предоставляла Украине помощь. И дипломатическую, в ключе европейской интеграции, и социальную. И вот накануне своей поездки в Будапешт глава украинского МИД заявил: надеется на понимание важности закона.

Суть реформы, утвержденной в формате закона страны, в том, что с 1 сентября, дети смогут учиться в школах Украины родному языку, в том числе и русскому, только в начальных классах. Дальше только на украинском. И в течение ближайших двух лет Киев намерен перевести на мову всю систему образования. Следить за тем, на каком языке разговаривают и взрослые, и дети, государство, похоже, намерено всерьез. На улицах, в магазинах, в школе – не только на уроках, но и переменах.

Это прямое ущемление прав миллионов граждан Украины, для кого родной язык это не только русский, но еще молдавский, румынский, польский, венгерский. Однако убежденность в своей правоте настолько сильна, что Украина направила в Европейскую комиссию текст нового закона "Об образовании".

Через неделю, закон поступит и в Совет Европы. И Украина надеется, что дискуссия будет конструктивной, а европейцы увидят, как прогрессивно развивается Незалежная.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".